В Карелии поставили на поток производство «буржуек»

Арестанты в карельской колонии освоили производство печей, сообщили в УФСИН республики.

Начиная с 2022 года, в карельской колонии № 9, расположенной в Петрозаводске, смогли освоить производство металлических печей — «буржуек». Их выпуск первоначально рассматривался как эксперимент, но спустя пару месяцев в ИК-9 выработали производственный цикл в сотнях единиц.

Помимо «буржуек», арестанты освоили изготовление мангалов, а также более простых печей для казанов, банных чанов и других изделий из металла.

В УФСИН добавили, что в цеху по металлообработке в колонии установлено современное оборудование, помогающее гарантировать качество продукции.