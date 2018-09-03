В Карелии построят 10-километровую дорогу к водопаду Молочный

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об утверждении документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги регионального значения к водопаду Молочный.

Распоряжение, датированное 30 августа, размещено на официальном сайте правительства.

Планируется строительства 10-километровой дороги к водопаду Молочный в Питкярантском районе.

Где находится этот водопад и почему к нему решили сделать дорогу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".