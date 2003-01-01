В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

Планы по дальнейшему развитию производства глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с руководителем компании Олегом Максимовым.

Сегодня в преддверии проведения международного форума в сфере камнеобработки, который состоится 26 — 27 сентября 2025 года, в Правительстве региона состоялась рабочая встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с руководителем группы компаний «БИОЭН» Олегом Максимовым.

Напомним, в феврале 2024 года Правительство Карелии заключило первый в России межрегиональный офсетный контракт с компанией «Биоэн». В рамках соглашения между Москвой и Карелией реализуется проект, по которому в течение 10 лет осуществляются поставки в столицу карельского щебня на общую сумму более чем 61 миллиард рублей, а группа компаний «БИОЭН» инвестирует в течение трех лет 1,6 миллиарда рублей в строительство в Карелии промышленного комплекса по выпуску щебня. Межрегиональное сотрудничество оказалось успешным: на Ситозерском карьере со значительным опережением графика возведен новый завод, способный выпускать прочный щебень габбро-диабаз различных фракций и широкий ассортимент гранитных изделий.

В ходе встречи Олег Максимов обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым планы по увеличению инвестиций и расширению производства на территории республики.

— При взаимодействии с Правительством республики приняли решение открыть в Суоярвском округе еще один завод по добыче гранитного щебня в рамках имеющегося офсетного контракта. — рассказал Олег Максимов. — К возведению завода приступят уже в следующем месяце, а его открытие запланировано через год. Кроме того, компания «БИОЭН» начинает строительство дополнительных цехов по обработке природного камня в Пудожском районе Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что сотрудничество Правительства региона с компанией «БИОЭН» оказывает положительное влияние на экономику Карелии, предприятие открывает новые рабочие места для местных жителей, а также является одним из крупных налогоплательщиков. Также компания «БИОЭН» уделяет значительное внимание социальной защите своих работников. Так, при рождении первенца семья получает 800 тысяч рублей, 1 миллион — при рождении второго ребенка и 1 миллион 200 тысяч — при рождении последующих детей. С начала 2025 года уже 7 семей сотрудников предприятия в Кондопожском районе уже получили такие выплаты.

В ходе встречи обсудили и вопрос добычи карельского мрамора — ранее Артур Парфенчиков презентовал Правительству Москвы всю палитру карельского мрамора, который может быть использован для облицовки зданий и станций столичного метро. Дорожная карта реализации проекта будет разработана в ближайшее время.