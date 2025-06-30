В Карелии построят гостиницу за 900 миллионов рублей

Гостиница категории три звезды расположится в Сортавальском округе.

В Карелии компания Azimut планирует построить гостиницу за 900 миллионов рублей со статусом «три звезды». Как рассказали в Министерстве экономического развития, гостиничный комплекс будут строить в Сортавальском округе на территории поселка Хелюля.

Во время международного экономического форума в Петербурге правительство Карелии и компания «Азимут Девелопмент» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы.

Глава Карелии предоставил инвестору право заключить договор аренды трех участков земли без торгов. В дальнейшем на этих участках планируют строительство гостиницы.

Фонд гостиницы будет включать 120 номеров. Всего в ней можно будет разместить 250 человек. В рамках проекта планируется создание 70 новых рабочих мест.

Гостиничный комплекс будет под управлением сети AZIMUT Hotels. На сегодняшний день сеть включает более 60 гостиниц с номерным фондом свыше 10 тысяч номеров в категориях «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд». В 2021 году компанию назвали лучшей управляющей гостиничной компанией России по версии World Travel Award.»