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В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды

Новости. Общество
11:56, 18 Июня 2025
фото: © Пресс-служба Правительства Карелии

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Договоренность о реализации этого инвестиционного проекта достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума, который открылся в Санкт-Петербурге.

Соглашение о сотрудничестве подписали Глава Карелии Артур Парфенчиков и совладелец группы компаний ООО «Химический форум» Всеволод Здех. Инвестиции составят 300 млн рублей.

Делегация Карелии, которую возглавляет руководитель региона Артур Парфенчиков, начала работу на Петербургском международном экономическом форуме.

Одна из первых договоренностей — в сфере промышленности и лесного хозяйства. Правительство республики и компания «Химический форум» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание в Карелии высокотехнологичного производства активированного угля для очистки воздуха и воды. По потребительским характеристикам продукция не будет уступать импортным аналогам.

Новый завод построят в промышленной зоне Петрозаводска. Реализация проекта начнется уже в этом году. Общая сумма инвестиций составит более 300 млн рублей, планируется создать 50 новых рабочих мест. Сырьем для производства угля станет береза, и таким образом регион сможет решить проблему реализации лиственной древесины. Компания планирует перерабатывать 10 тысяч кубов березы в месяц.

— «Предложение компании «Химфорум» интересное и инновационное. Проект поможет решать важную задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным, по глубокой переработке древесины. Проект выгодный для наших лесопроизводителей и в целом для развития лесопромышленного комплекса Карелии», — подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков.

Компания «Химфорум» — один из ведущих поставщиков индустриальной химии, на российском рынке работает много лет. Ее заказчиками являются крупнейшие предприятия самых разных отраслей промышленности — нефтехимической, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной, машиностроительной, горно-металлургической, химической, пищевой. С 2000 года компания реализует проекты в области комплексных поставок фильтрующих материалов и сорбентов, а также сервисного обслуживания и эксплуатации систем водоочистки, водоподготовки и очистки сточных вод.

— «Березовый баланс — это преимущество Карелии. С развитием производства планируем увеличить цифру переработки лиственной древесины кратно», — отметил совладелец группы компаний ООО «Химический форум» Всеволод Здех.

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