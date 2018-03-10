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Новости. Погода
17:00, 10 Марта 2018

В Карелии потеплеет до нуля 11 марта

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О погоде на воскресенье 11 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 марта будет облачная погода.

Временами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

Температура ночью -8, -10 градусов, днем -1, -3.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

Ночью похолодает до -4, -9, местами до -13 градусов, днем потеплеет до 0, -5.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-10 17:59:51
Хоть одна новость приятная. Чего-то подустал сегодня всякую фигню писать. Узнать по зомбоящику чем живет страна и баиньки. Перед сном кружка теплого молока с мёдом еще никому не мешала. Доктор Лень, я правильно сказал?
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