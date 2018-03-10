В Карелии потеплеет до нуля 11 марта

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О погоде на воскресенье 11 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 марта будет облачная погода.
Временами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
Температура ночью -8, -10 градусов, днем -1, -3.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
Ночью похолодает до -4, -9, местами до -13 градусов, днем потеплеет до 0, -5.
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