В Карелии потратят почти миллиард рублей на реформу по вывозу отходов

Мусорная реформа, о которой не первый год говорят власти Карелии, набирает обороты.

Стоимость проектирования и строительства одной площадки для перегрузки отходов составит более 123 млн рублей, а две станции для сортировки обойдутся регоператору в 205 и 235 млн рублей. В итоге общая сумма затрат, определенная инвестиционной программой, достигнет 934 млн рублей. В министерстве утверждают, что бюджетных денег на это не потребуется.

«Инвестиционная программа регионального оператора по обращению с ТКО реализуется за счет средств регионального оператора, направляемых на капитальные вложения. Привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено», — сказал Павлов.

Какая выгода от этого «Карельскому экологическому оператору»? По мнению замминистра, появление мусороперегрузочных станций позволит предприятию снизить расходы на транспортировку ТКО, уменьшить затраты на содержание парка автоспецтехники, а значит и на оплату труда работников.

Правда, этот эффект почувствуется не скоро. Программа рассчитана до 2026 года, а срок окупаемости — еще более продолжительный. Отчасти компенсировать затраты позволит увеличение тарифа на оказание услуг «Карельского экологического оператора». Это тоже предусмотрено инвестиционной программой. Согласно документу, в 2023 году он вырастет на 9%, и потом будет повышаться ежегодно. К середине 2026 года рост составит 23,3%.

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