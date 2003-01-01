В Карелии потушены все лесные пожары

Лесопожарная обстановка в республике стабилизирована.
В Лоухском районе Карелии ликвидировали последние лесные пожары, однако пожароопасный сезон еще не закончился. В регионе продолжает действовать запрет на разведение открытого огня из-за высокого риска новых возгораний.
Как сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности, вчера, 13 августа, в Беломорске загорелась растительность на площади 100 квадратных метров. Огонь мог перекинуться на хозяйственные постройки. Пожарные потушили возгорание за полчаса.
Еще одним днем ранее в Суоярви тушили траву, загоревшуюся вдоль железной дороги. Возгорание произошло в трех километрах от города.
Жителей и гостей республики призвали соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания нужно сразу звонить в лесную охрану по номеру +7 (8142) 55-55-80 или на 112.