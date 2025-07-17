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В Карелии потушили крупный лесной пожар

Новости. Происшествия
18:30, 01 Августа 2025
фото: © Янина Свидская

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Недалеко от поселка Волома потушили крупный пожар площадью 187 гектаров.

В Карелии в Пенингском участковом лесничестве недалеко от поселка Волома потушили крупный пожар площадью 187 гектаров. Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская рассказала о положительной динамике в борьбе с пожарами в республике.

– Крупный пожар, возникший из-за грозы в прошлую субботу в Пенингском участковом лесничестве неподалеку от поселка Волома, ликвидирован на площади 187 га! Также потушен пожар в Тумбском участковом лесничестве на площади 4 га. Кроме того, локализован самый крупный на сегодняшний день пожар – в Тикшинском участковом лесничестве на площади 490 га, – рассказала на своей странице в социальных сетях министр.

Известно, что ситуация с пожарами в Муезерском районе остается напряженной. Янина Свидская сообщила о новом возгорании вблизи Воломы недалеко от железной дороги. На месте уже работают 20 специалистов. В районе продолжает действовать режим ЧС и запрет на посещение лесов. Сотрудники силовых структур патрулируют местность.

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