В Карелии потушили крупный лесной пожар

Недалеко от поселка Волома потушили крупный пожар площадью 187 гектаров.

В Карелии в Пенингском участковом лесничестве недалеко от поселка Волома потушили крупный пожар площадью 187 гектаров. Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская рассказала о положительной динамике в борьбе с пожарами в республике.



– Крупный пожар, возникший из-за грозы в прошлую субботу в Пенингском участковом лесничестве неподалеку от поселка Волома, ликвидирован на площади 187 га! Также потушен пожар в Тумбском участковом лесничестве на площади 4 га. Кроме того, локализован самый крупный на сегодняшний день пожар – в Тикшинском участковом лесничестве на площади 490 га, – рассказала на своей странице в социальных сетях министр.



Известно, что ситуация с пожарами в Муезерском районе остается напряженной. Янина Свидская сообщила о новом возгорании вблизи Воломы недалеко от железной дороги. На месте уже работают 20 специалистов. В районе продолжает действовать режим ЧС и запрет на посещение лесов. Сотрудники силовых структур патрулируют местность.