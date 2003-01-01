В Карелии потушили все лесные пожары

В выходные в республике были ликвидированы 6 лесных пожаров в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском и Лахденпохском районах и округах.

На утро 18 августа в Карелии нет действующих лесных пожаров. В Госкомитете по безопасности сообщили, что в выходные в республике были ликвидированы 6 лесных пожаров в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском и Лахденпохском районах и округах на общей площади 46,8 гектаров.

— Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 194 лесных пожара на общей площади 4780 га. [...] Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская поручила всем лесничествам во взаимодействии с МЧС по Республике Карелия обследовать места возгораний для определения точных причин их возникновения,— сообщили в Госкомитете.

В Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим; в связи с чем запрещено разводить открытый огонь.