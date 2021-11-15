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В Карелии поведение зависимых от алкоголя и наркотиков заключенных откорректировали с помощью метафорических карт

Новости. Общество
18:00, 23 Декабря 2021
фото: © УФСИН Карелии

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Психологи лечебно-исправительного учреждения №4 в Сегежском районе провели с осужденными групповое занятие с использованием ассоциативных метафорических карт, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи психологической лаборатории ЛИУ-4 в работе с осужденными используют один из популярных методов психокоррекции — ассоциативные метафорические карты.

Ассоциативные метафорические карты представляют собой набор картинок или открыток, изображающих людей, их взаимодействие, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины. В рамках психокоррекционных занятий, ассоциативные метафорические карты позволяют осужденным на символическом уровне с привлечением неосознаваемых ресурсов психики самим определить наличие волнующих их проблем, осознать причины их возникновения и найти ресурсы к их преодолению.

Начальник психологической лаборатории ЛИУ-4 Ирина Кондратова провела групповое занятие с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимости. Работа в группе направлена на коррекцию поведения и коррекцию мотивационно - потребностной сферы через осознание своих проблем. Сюжет каждой карты участникам тренинга предлагалось ассоциировать со своей жизнью, проследить путь — жизнь в прошлом, жизнь в настоящем, планы на будущее. Перемещая карты с различными сюжетами, осужденные размышляли о разных этапах своей жизни.

Как отмечают психологи ЛИУ-4, при работе с ассоциативными метафорическими картами, у осужденных меняется мотивация, прослеживается положительная динамика в плане осознания своих чувств, мыслей, желаний и стремлений. Данный метод пользуется особым интересом. По мнению осужденных, ассоциативные метафорические карты позволяют свободно выражать чувства и переживания, помогают открыть в себе возможности для преодоления сложностей и достижения желаемого.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-23 20:05:29
Ага. Фуфломицин. Вы им еще букварь покажите.
кир
2021-12-23 19:40:01
Люди с измененным генетическим кодом не лечатся. Выйдут и займутся своим привычным делом.
Михаил
2021-12-23 19:33:44
У них там, что на зоне наркотики и алкоголь есть? В их отсутствии они там и так отвыкнут и без всяких научных выкрутасов.
Гость
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