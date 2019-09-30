В Карелии повысится тариф на водоотведение для населения

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Госкомитет по ценам и тарифам Карелии объявил о выполнении решения Верховного суда России, согласно которому в предыдущие годы тариф на водоотведение в Петрозаводске был незаконно занижен – с 1 октября его поднимут.
Как пояснили в Госкомитете, до сих пор в тарифе не были полностью учтены расходы компании "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на водоотведение и холодное водоснабжение.
С 1 октября он увеличится на 1 рубль 62 копейки и составит 25 рублей 14 копеек за 1 м куб.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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