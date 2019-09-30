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Новости. Экономика
12:33, 30 Сентября 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

В Карелии повысится тариф на водоотведение для населения

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Госкомитет по ценам и тарифам Карелии объявил о выполнении решения Верховного суда России, согласно которому в предыдущие годы тариф на водоотведение в Петрозаводске был незаконно занижен – с 1 октября его поднимут.

Как пояснили в Госкомитете, до сих пор в тарифе не были полностью учтены расходы компании "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на водоотведение и холодное водоснабжение.

С 1 октября он увеличится на 1 рубль 62 копейки и составит 25 рублей 14 копеек за 1 м куб. 

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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однозначно
2019-09-30 13:20:22
гоо, тебе лишь бы против. Ты хоть прочитай для начала мой тезис. Вот в этом вся суть либерастни.
кир
2019-09-30 14:02:54
однозначно, плюнь в него. Он возомнил, что мы с тобой одно лицо. И последовательно проводит это в свою унылую жизнь. Развлекается на непыльной работенке маленький начальник. Верно, маленький goo?
однозначно
2019-09-30 13:08:39
Куркули в Соломенном и Заозерье деньги за водоотведение не платят. Просто сливают мыльную вонючую воду из своих бань на берегу в Логмозеро и Петрозаводскую губу.
баян
2019-09-30 13:04:23
ведь уже поднимали цену за воду ? Не жирно будет?
zanoza
2019-09-30 13:02:18
Пренеприятнейшее известие :)
кир
2019-09-30 12:49:36
Правильное, но недостаточное решение. На халяву наши люди привыкли жить.
goo
2019-09-30 13:05:47
однозначно, кто бы сомневался что ты это поддержишь, старый унылый тролль.
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