В Карелии повысится тариф на водоотведение для населения

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии объявил о выполнении решения Верховного суда России, согласно которому в предыдущие годы тариф на водоотведение в Петрозаводске был незаконно занижен – с 1 октября его поднимут.

Как пояснили в Госкомитете, до сих пор в тарифе не были полностью учтены расходы компании "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на водоотведение и холодное водоснабжение.

С 1 октября он увеличится на 1 рубль 62 копейки и составит 25 рублей 14 копеек за 1 м куб.

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