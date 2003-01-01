В Карелии теперь можно пожаловаться на вывоз мусора человеку, а не роботу

Карельский экологический оператор упростил систему приема обращений от жителей по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Теперь жалобы и вопросы принимаются по двум телефонам без длительного ожидания на линии.
Как сообщает оператор, изменения в работе кол-центра позволили исключить длительное ожидание ответа и прослушивание автоответчика. Специалисты теперь отвечают на звонки сразу, что ускоряет решение проблем, связанных с обращением с ТКО.
Новый порядок работы с обращениями граждан введен обновленным руководством Карельского экологического оператора. Изменения направлены на повышение качества сервиса и оперативность реагирования на проблемы жителей республики в сфере обращения с отходами.
Для оперативного решения проблем с вывозом мусора можно обратиться в рабочие дни с 8:00 до 20:00 и в выходные дни с 9:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8142) 79-82-86 и 8 (8142) 28-28-14.
