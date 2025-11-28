В Карелии пожарные предотвратили возгорание лесовоза на трассе «Кола»

Колесо лесовоза загорелось на 386 км федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии. Пожарно-спасательное подразделение ПЧ-48 оперативно ликвидировало огонь.
Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил, что вызов поступил в 13:46. На место происшествия незамедлительно выехало дежурное подразделение из поселка Пряжа в составе 4 человек и 1 единицы техники.
Возгорание было полностью ликвидировано к 13:51. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации грузового транспорта и обращаются к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях по телефонам экстренных служб.
