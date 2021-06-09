В Карелии пожарные потушили вспыхнувший автомобиль (ФОТО)

Медвежьегорские спасатели сообщили о ликвидации возгорания в автомобиле.

Десятого июня, в четверг, в 8 часов 45 минут диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Онежская, недалеко от кафе «Прованс» и Медвежьегорского порта. Об этом сообщают пожарные Медвежьегорска в соцсети.

«Через три минуты пожарные были на месте пожара и приступили к тушению огня. Горел легковой автомобиль Рено Сандеро, к моменту приезда пожарных к месту пожара моторный отсек и салон автомобиля были полностью объяты огнем. Для ликвидации горения пожарные использовали не только воду, но и пену, получаемую при смешивании воды с пенообразованием. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек, а также поврежден кузов автомобиля», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что смертельный пожар произошел на пилораме на юге Карелии.