В Карелии пожарные спасли мужчину из горящего коллектора теплотрассы

Пожарные обнаружили мужчину в загоревшемся в колодце теплотрассы в Сегеже.

Инцидент произошел вечером 21 февраля. В пожарно-спасательную часть №12 Сегежи поступил звонок о том, что на улице Мира возле жилого дома виден дым, идущий из коллектора теплотрассы, пишут в паблике "Подслушано в Сегеже".

Не прошло и трех минут, как пожарные уже были на месте происшествия. В ходе проверки места происшествия в коллекторе брандмейстеры обнаружили мужчину с ожогами. Он был спасен и передан врачам скорой помощи.

У мужчины 1959 года рождения врачи диагностировали термические ожоги верхних и нижних конечностей, лица и туловища 3-й степени на площади 30%. Пострадавший срочно был госпитализирован в ЦРБ города Сегежи, рассказали в паблике.

На ликвидацию пожара в колодце теплотрассы у пожарных ушло около 15 минут.