В Карелии пожарные спасли застрявшего под автомобилем кота

В Карелии сотрудники пожарной части № 47 из поселка Мелиоративный спасли попавшего в беду кота.
Как рассказали спасатели, утром 15 декабря им поступил необычный вызов из поселка Шуя. Местный пушистый житель по кличке Мелкий забрался под автомобиль и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Кот просидел ловушке всю ночь, у хозяев не получилось вызволить питомца.
На помощь приехали пожарные. По словам благодарных хозяев, бригада прибыла быстро, действовала слаженно и профессионально. В результате Мелкого аккуратно достали целым и невредимым.
Хозяева Мелкого выразили пожарным сердечную благодарность за их отзывчивость и помощь.
— Спасибо вам от всего сердца огромное и человеческое! Дай бог вам и вашим семьям крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Спасибо, что вы есть! — написали благодарные люди.