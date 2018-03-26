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Новости. Происшествия
10:51, 26 Марта 2018

В Карелии спасатели выручили девушку, которая сильно натерла ногу во время лыжного похода

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Сотрудники пожарно-спасательной части по охране острова Кижи оказали помощь туристке, которая во время лыжного похода через Онежское озеро сильно натерла ногу.

По информации карельского ГУ МЧС, инцидент произошел в субботу.

"24 марта в пожарно-спасательную часть № 14 по охране острова Кижи обратилась за помощью группа туристов. Участники похода рассказали, что они снимаются с маршрута из-за травмы одного из членов команды", - рассказали в ведормстве.

Как выяснилось, туристическая группа, состоящая из трех человек, накануне вышла в лыжный поход. Маршрут группы пролегал от деревни Ялгуба через Леликовский остров до острова Кижи и обратно.

"Подходя к острову, одна из участниц сильно натерла ногу, и продолжить движение в обратном направлении она уже не смогла", - отметили в МЧС.

Ночь туристы провели в пожарно-спасательной части.

"Сотрудники части организовали для команды ночлег и горячее питание. На следующий день руководством части было принято решение о транспортировке туристов в Петрозаводск с применением судна на воздушной подушке "Хивус". К 15 часам участники похода были доставлены в город", - заключили спасатели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-26 11:43:16
Не виноватая я. Это эволюция зудит, что замуж надо. С парнями хоть куда пойдут и курят безбожно, им подражая.
однозначно
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