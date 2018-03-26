В Карелии спасатели выручили девушку, которая сильно натерла ногу во время лыжного похода

Сотрудники пожарно-спасательной части по охране острова Кижи оказали помощь туристке, которая во время лыжного похода через Онежское озеро сильно натерла ногу.

По информации карельского ГУ МЧС, инцидент произошел в субботу.

"24 марта в пожарно-спасательную часть № 14 по охране острова Кижи обратилась за помощью группа туристов. Участники похода рассказали, что они снимаются с маршрута из-за травмы одного из членов команды", - рассказали в ведормстве.

Как выяснилось, туристическая группа, состоящая из трех человек, накануне вышла в лыжный поход. Маршрут группы пролегал от деревни Ялгуба через Леликовский остров до острова Кижи и обратно.

"Подходя к острову, одна из участниц сильно натерла ногу, и продолжить движение в обратном направлении она уже не смогла", - отметили в МЧС.

Ночь туристы провели в пожарно-спасательной части.

"Сотрудники части организовали для команды ночлег и горячее питание. На следующий день руководством части было принято решение о транспортировке туристов в Петрозаводск с применением судна на воздушной подушке "Хивус". К 15 часам участники похода были доставлены в город", - заключили спасатели.