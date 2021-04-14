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В Карелии пожилой мужчина умер от пневмонии

Новости. Общество
09:18, 15 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Оперштаб республиканского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил об увеличении числа жертв внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, передает оперштаб. Умер мужчина 1935 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 15 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5646 пациентов, 132 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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Комментарии

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Изя
2021-04-15 09:52:22
Ну и умер , теперь читателям от этого каждый день в транс впадать. :)
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