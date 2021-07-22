В Карелии пожурили многодетных родителей, у которых собака гадит прямо в квартире

На нерадивых родителей в Костомукше составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщается на сайте «64 параллель», в Костомуше 28 июля состоялась очередная комиссия по делам несовершеннолетних. На нерадивых родителей составили четыре протокола, и три из них — за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Одна семья с тремя детьми живет в однокомнатной квартире, которая находится в антисанитарном состоянии: в кроватях остатки пищи, постельное бельё грязное, ободраны обои, оголены провода розеток. Собака, живущая с семьей, справляет нужду прямо в квартире.

Один административный материал касался пересечения границы РФ несовершеннолетним по недействительному паспорту.