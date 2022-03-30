В Карелии правоохранители три года не могли раскрыть дело о бытовом избиении в Сегеже

Мужчина, избивший оппонента, обнаруженного в квартире своей жены, получил условный срок спустя три года с момента совершения бытового преступления.

Сегежский суд назначил наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года четыре месяца 51-летнему мужчине, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При этом указано, что преступный эпизод произошел в начале 2019 года. Об этом информирует Следком Карелии.

В январе 2019 года фигурант пришел в квартиру своей жены в Сегеже. Увидев там знакомого мужчину, из личных неприязненных отношений подсудимый нанес потерпевшему с силой два удара кулаком по лицу и голове. Испугавшись агрессивного поведения фигуранта истории и опасаясь дальнейших ударов, потерпевший выбежал из квартиры. В подъезде он упал на пол. Агрессор продолжил избивать его ногами по голове и лицу, после чего скрылся. В результате потерпевшему были причинены травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«Долгое время данное уголовное дело расследовалось органами полиции и оставалось нераскрытым. Прокурор района определил дальнейшее расследование по уголовному делу следователям следственного отдела по городу Сегежа СК России по Республике Карелия. Работа по раскрытию преступления не прекращалась, в результате последовательного проведения следственных действий и отработки всех версий следователям удалось установить лицо, совершившее данное преступление и предъявить обвинение. Им оказался неработающий местный житель, который в ходе следствия вину не признавал», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее сообщалось, как ножки стула превратились в орудие возмездия: гость избил хозяев застолья в Карелии.