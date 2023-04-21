В Карелии предлагают работу для интроверта, а также вакансию формовщика теста за 160 тысяч рублей

Новые и необычные вакансии появились на платформе по поиску работы.

Эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, которые работодатели предлагают жителям Карелии.

В одно из хозяйств республики требуется рыбовод. Белая зарплата от 40 тысяч рублей, соцпакет, премии, питание и проживание за счет работодателя. Соискателю предстоит кормление, учет и вылов рыбы, опыт приветствуется, но необязателен.

Формовщик теста может претендовать на зарплату от 79 до 158 тысяч рублей на руки. В обязанности работника войдут: работа с тестом, изготовление хлебобулочной продукции, обслуживание производственной линии, контроль выпекания продукции, проверка маркировки на изделиях. От компании — проживание, официальное трудоустройство, помощь с оформлением медкнижки.

Идеальная вакансия для интроверта — лесничий, в чьи обязанности будет входить контроль за соблюдением лесохозяйственных требований, норм и правил использования лесов, приемка выполненных лесохозяйственных работ, работ по охране, защите, воспроизводству, повышению продуктивности лесов, анализ состояния лесного фонда, учет текущих изменений в лесном фонде и подготовка материалов для внесения в государственный лесной реестр.

Кроме того, в Карелии требуется тайный покупатель, которому нужно будет искать информацию об организациях и объектах городской среды: адрес ближайшего банкомата, часы работы магазинов, кафе и рестораны, где можно поужинать, автомобильные парковки неподалеку, и дефектоскопист с зарплатой от 85 тысяч рублей в месяц, который будет заниматься диагностикой объектов, а также их частей (узлов) на предмет выявления различных дефектов.