В Карелии предлагают ввести господдержку деятельности студенческих стройотрядов

Республиканский парламент рассмотрит поправки в региональный закон о молодежной политике.

Депутаты Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова и Элиссан Шандалович из фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон о молодежной политике, которые предусматривают оказание государственной поддержки студенческим строительным отрядам. Как отмечается в законопроекте, эта поддержка будет осуществляться посредством разработки госпрограмм и проектов, направленных на развитие студенческих отрядов и оказания помощи во временной и сезонной занятости молодежи. Кроме того, документ предполагает информационно-методическую поддержку деятельности стройотрядов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся высших и средних профессиональных образовательных организаций, усиления гражданско-патриотического и профессионально-трудового воспитания обучающихся, развития потенциала студентов и его использования в интересах социально-экономического развития Республики Карелия, формирования кадрового резерва для различных отраслей экономики». Сейчас в республике действуют 10 студенческих отрядов, которые осуществляют деятельность по четырем направлениям: педагогическое, строительное, медицинское и отряды проводников.