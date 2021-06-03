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В Карелии предлагают ввести господдержку деятельности студенческих стройотрядов

Новости. Общество
10:49, 04 Июня 2021
фото: ©Столица на Онего

Республиканский парламент рассмотрит поправки в региональный закон о молодежной политике.

Депутаты Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова и Элиссан Шандалович из фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон о молодежной политике, которые предусматривают оказание государственной поддержки студенческим строительным отрядам. Как отмечается в законопроекте, эта поддержка будет осуществляться посредством разработки госпрограмм и проектов, направленных на развитие студенческих отрядов и оказания помощи во временной и сезонной занятости молодежи. Кроме того, документ предполагает информационно-методическую поддержку деятельности стройотрядов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся высших и средних профессиональных образовательных организаций, усиления гражданско-патриотического и профессионально-трудового воспитания обучающихся, развития потенциала студентов и его использования в интересах социально-экономического развития Республики Карелия, формирования кадрового резерва для различных отраслей экономики». Сейчас в республике действуют 10 студенческих отрядов, которые осуществляют деятельность по четырем направлениям: педагогическое, строительное, медицинское и отряды проводников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-06-04 10:56:58
Может студентов летом на стажировку лучше отправить в какой нибудь человеческий вуз "для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся высших и средних профессиональных образовательных организаций, усиления гражданско-патриотического и профессионально-трудового воспитания обучающихся, развития потенциала студентов и его использования в интересах социально-экономического развития Республики Карелия, формирования кадрового резерва для различных отраслей экономики»?
кир
2021-06-04 11:13:03
David., умная мысль. Но они не способны на это.
Гость
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