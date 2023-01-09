В Карелии предлагают защитить права владельцев земли при расширении охраняемых природных территорий

Создание новых охраняемых природных территорий требует поведения более тщательной экологической экспертизы для защиты прав собственников земельных участков.

Такое мнение высказали депутаты парламента Карелии, инициировавшие внесение изменений в федеральный закон «Об экологической экспертизе».

Согласно законопроекту, предлагается в рамках экологической экспертизы проводить предварительную оценку убытков, которые могут быть причинены собственникам земельных участков, изымаемых при создании особо охраняемых природных территорий. Кроме того, при проведении экспертизы предлагается указывать точные границы планируемых ООПТ и выносить их на публичные слушания.

Также предусмотрен ряд других изменений, связанных с проведением экологической экспертизы.

«Принятие проекта федерального закона позволит избежать как необоснованного расширения территории, приводящего к ограничению хозяйственной деятельности, так и предотвратить сокращение особо охраняемых природных территорий, нанесение им экологического ущерба вследствие хозяйственной деятельности и благоустройства, тем самым укрепив гарантии прав граждан на благоприятную окружающую среду», - сказано в пояснительной записке к проекту закона.