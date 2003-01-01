В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков

Депутаты хотят создать в республике единый и регулярно обновляемый реестр обманутых участников ИЖС.

Парламентарии от партии «Справедливая Россия» обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с предложением создать в регионе реестр обманутых дольщиков. По мнению автора обращения, депутата Законодательного собрания республики Ройне Изюмова, единый и регулярно обновляемый реестр поможет защитить местных жителей, оставшихся один на один с недобросовестными застройщиками. - Эскроу-счета, введенные для ИЖС с марта 2025 года, защищают лишь тех, кто начал строительство сейчас. Те же, кто строился раньше, или кто работает по договорам с подрядчиком без эскроу, — остаются без всякой защиты, — пишет Изюмов в своем телеграм-канале, приводя в пример историю с компанией «Амперия». Десятки семей, вложивших в строительство домов, вынуждены сами доводить стройку до конца, параллельно выплачивая кредит и арендуя жилье.

Депутат считает, что единый и регулярно обновляемый реестр обманутых дольщиков станет инструментом, который позволит не просто фиксировать проблемные объекты ИЖС, но предотвращать новые случаи. - В этот реестр должны попасть все, кто оказался в трудной ситуации — и те, чьи стройки заморожены, и те, кто все достроил сам. Должна быть информация о подрядчиках, суммах, статусе объектов. Должна быть возможность подать заявление еще до возбуждения уголовного дела — когда появляются первые признаки, что подрядчик ведёт себя недобросовестно. И должна быть системная поддержка: от консультации до помощи в переговорах с банками, — считает парламентарий.

Ранее сообщалось, обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела.