В Карелии предложили ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя

В парламент Карелии внесен проект закона, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе.

Авторами законодательной инициативы являются Глава Карелии Артур Парфенчиков и более 20 депутатов парламента (фракции «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди»).

Проект закона предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции.

Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров.

Данные ограничения, согласно проекту закона, не будут распространяться на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания.

Напомним, в апреле в ходе отчета перед Законодательным Собранием Артур Парфенчиков отметил, что в последние годы показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в Карелии выше аналогичного показателя по многим субъектам России и Северо-Западного федерального округа. Это серьезно отражается на показателях заболеваемости болезнями, связанными с употреблением алкоголя, и на смертности населения. Глава региона поручил разработать комплексную программу по снижению потребления алкоголя в республике.