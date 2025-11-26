В Карелии предложили ввести пособия на продукты для беременных женщин

На заседании совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в Карелии предложили ввести ежемесячные пособия на продукты для беременных женщин и малоимущих кормящих матерей.
На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в Карелии предложили ввести ежемесячные пособия на продукты для беременных женщин и малоимущих кормящих матерей. Инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в регионе, рассказал «ТАСС» Минсоц региона.
Как сообщает министерство социальной защиты республики, в число предложений также вошли:
— Создание экспертного совета по вопросам демографии под руководством главы Карелии;
— Выплата премий врачам, отговорившим женщин от аборта;
— Создание центров репродуктивного здоровья на предприятиях.
Заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник отметила, что суммарный коэффициент рождаемости в республике на 1 ноября 2025 года составил 1,488, что свидетельствует о необходимости дополнительных мер поддержки.
В 2025 году в регионе уже расширены меры поддержки семей: введена единовременная выплата 100 тысяч рублей для матерей-студенток, которую получили 43 человека, а также расширены направления использования регионального материнского капитала.
