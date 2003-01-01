В Карелии предложили выплатить миллион рублей матерям-героиням

В 2024 году этого звания были удостоены две женщины из республики.
В Карелии предложили выплатить 1 млн рублей женщинам, удостоенным звания «Мать – героиня». Законопроект поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике парламента республики.
Как пояснили в пресс-службе Заксобрания РК, право на выплату предоставляется женщинам, имеющим гражданство России, постоянно проживающим в Карелии, родившим и воспитавшим десять и более детей, гражданам России. Речь идет об единовременной выплате.
В 2024 году этого звания были удостоены Лидия Барташевич из Костомукши и Людмила Филиппова из села Ведлозеро.
Теперь проект закона направят на рассмотрение Законодательного собрания.
С законодательной инициативой установить единовременную денежную выплату женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать – героиня», выступил прокурор республики Дмитрий Харченков.