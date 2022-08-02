В Карелии предложили заключенных отправить на уборку Арктической зоны

В Сегежском районе осужденных из ЛИУ-4 планируют привлекать к работам по очистке от мусора территории Арктической зоны.

Вопросы привлечения к оплачиваемому труду осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения ФКУ ЛИУ-4, обсудили на совещании с главой администрации Сегежского района Мариной Гусевой. Об этом сообщили в УФСИН по Карелии.

«УФСИН заинтересовано в сотрудничестве с предприятиями любых организационно-правовых форм в обеспечении трудовой занятости осужденных и готово рассмотреть возможность привлечения осужденных участка-колонии поселения к работам по очистке территории Арктической зоны от загрязнений», — поясняет заместитель начальника УФСИН России по Республике Карелия полковник Иван Антипов.

В ведомстве напомнили, в 2020 году Сегежский район вошел в состав Арктической зоны. Для резидентов предусмотрены льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Особое внимание со стороны государства уделяется сохранению экологии в северных районах.

Ранее сообщалось, заключенные установят в Петрозаводске 40 антивандальных остановок до конца ноября.