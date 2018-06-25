В Карелии предприниматель перестарался с выловом рыбы и должен заплатить 1,7 млн рублей

В Пудожском районе предприниматель на 8 тонн превысил установленный лимит на вылов рыбы и должен теперь возместить ущерб в размере 1,7 млн рублей.

Петрозаводским городским судом удовлетворены два исковых заявления прокурора в интересах Пудожского муниципального района о взыскании с индивидуального предпринимателя ущерба, причиненного выловом рыбы с превышением установленного лимита, сообщила карельская прокуратура.

По данным ведомства, предприниматель осуществляет рыболовную деятельность на территории Пудожского района. В октябре 2017 года проверяющие зафиксировали факт нарушения установленных квот на вылов рыбы наемными работниками.

"Перелов составил более 8 тонн", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим рыбаки-бригадиры, работающие на предпринимателя, были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП.

Кроме того, прокурор Пудожского района обратился в суд с требованием о взыскании с предпринимателя причиненного ущерба в размере свыше 1,7 млн рублей.

"Иски прокурора суд удовлетворил в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Решение суда пока не вступило в законную силу.