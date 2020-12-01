В Карелии предприниматель получил штраф в полмиллиона за незаконную вырубку 95 деревьев

Костомукшанина, занимающегося лесозаготовками, осудили за незаконную вырубку в Калевальском районе.
Судом установлено, что 37-летний предприниматель из Костомукши обманул операторов лесозаготовительных машин, поручив вырубить на одной из делянок в Калевальском районе 95 деревьев, предназначенных якобы для естественного восстановления вырубленного леса, сообщили в прокуратуре Карелии.
Общий ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев, составил более 400 тысяч рублей.
В суде предприниматель признал свою вину, раскаялся в содеянном и в полном объеме возместил причиненный ущерб.
Суд признал гражданина виновным, назначив штраф в 500 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее незаконную вырубку деревьев обнаружили в Петрозаводске.
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