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В Карелии предприниматель получил штраф в полмиллиона за незаконную вырубку 95 деревьев

Новости. Общество
12:11, 02 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Костомукшанина, занимающегося лесозаготовками, осудили за незаконную вырубку в Калевальском районе.

Судом установлено, что 37-летний предприниматель из Костомукши обманул операторов лесозаготовительных машин, поручив вырубить на одной из делянок в Калевальском районе 95 деревьев, предназначенных якобы для естественного восстановления вырубленного леса, сообщили в прокуратуре Карелии.

Общий ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев, составил более 400 тысяч рублей.

В суде предприниматель признал свою вину, раскаялся в содеянном и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Суд признал гражданина виновным, назначив штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее незаконную вырубку деревьев обнаружили в Петрозаводске.

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