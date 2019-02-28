В Карелии предпринимательница похитила у государства около 2 млн рублей

Суд приговорил женщину к условному сроку за махинации с НДС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимая в период времени с 2014 год по 2017 год включила в налоговые декларации фирмы, фактическим руководителем которого она являлась, заведомо ложные сведения.

Она же, используя свое служебное положение директора другой компании, в период с 2017 года 2018 год также включила в налоговые декларации ложные сведения.

В результате женщина совершила хищение денег из бюджета на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.