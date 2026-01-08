Север Карелии предупредили о сохранении опасной изморози в ближайший день

Ожидается, что 10 января 2026 года в северных районах республики сохранится сильная изморозь диаметром 20 мм и более.
ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на Карельский гидрометцентр (филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС») распространила дополнение к ранее действовавшему от 8 января предупреждению об опасном метеорологическом явлении. Ожидается, что 10 января 2026 года в северных районах республики сохранится сильная изморозь диаметром 20 мм и более.
Она будет сохраняться в течение суток 10 января 2026 года.
Под действие явления могут попасть 6 муниципалитетов: Беломорский, Кемский, Костомукшский, Муезерский муниципальные округа; Калевальский и Лоухский муниципальные районы.
Данное сообщение является дополнением к ранее объявленному предупреждению о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (№ 1/01 от 08.01.2026 г.). Оно уточняет, что опасные условия на указанных территориях сохранятся.
Ранее Карелию уже предупреждали об образовании изморози.