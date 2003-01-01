В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

Добровольческий отряд «Длинный Берег» принял решение приостановить полевые поиски Луизы Джаббаровой в районе деревни Ряймяля из-за резко ухудшившейся погоды и снегопадов, сделавших дальнейшие работы опасными для добровольцев.

Последний выезд поисковиков на труднодоступные участки не принес результатов. Как отметили в отряде, это было сложное решение, однако безопасность участников поисков и объективные риски не позволяют продолжать работы в прежнем режиме.

— Мы не теряем надежду и верим, что Луиза Валиевна могла уехать в другой город и остается жива, — сообщили волонтеры.

Информационная работа по поиску женщины будет продолжена. Отряд призывает жителей Карелии и соседних регионов внимательно ознакомиться с ориентировкой и сообщать любую известную информацию. Луиза Джаббарова может находиться в любом населенном пункте.

Любая новая информация о местонахождении Луизы Джаббаровой может быть жизненно важной, «Длинный Берег» просит сообщать ее по телефонам отряда.

Напомним, уже больше двух месяцев в Карелии продолжаются поиски Луизы Джаббаровой.