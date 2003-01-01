В Карелии пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Европы

Сотрудники ФСБ задержали петрозаводчанина, перевозившего наркотики из страны Евросоюза.
Сотрудники ФСБ по Карелии задержали 28-летнего жителя Петрозаводска, причастного к организации контрабанды крупной партии наркотиков из страны Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере), — рассказали там.
Петрозаводский городской суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Карелии были задержаны пятеро участников организованной группы, намеревавшихся распространять запрещённые вещества среди жителей республики, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области