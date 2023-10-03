В Карелии пресекли незаконную рубку, транспортировку леса без документа, а также выявили самовольно занятый лесной участок

В республике прошло профилактическое мероприятие «Лес».

Сотрудники МВД Карелии вместе с представителями Минприроды республики, Карельской таможни, территориальных подразделений ФСБ России и специалистами лесничеств приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Лес».

Были организованы 90 рейдов и 201 проверка, пресечено 11 нарушений, в том числе незаконная рубка леса в Пудожском районе, транспортировка древесины без правильно оформленного сопроводительного документа в Калевальском и Лахденпохском районах, а также самовольное занятие лесного участка в Прионежье и нарушение правил санитарной безопасности в лесах Кондопожского района.

Были возбуждены 2 уголовных дела в Прионежском и Муезерском районах по статье «Незаконная рубка в крупном размере». Ущерб каждый раз превышал 50 тысяч рублей.

Проверили более 300 водителей, перевозивших лесоматериалы. В одном случае, в Калевальском районе, была задержана машина с прицепом хвойной древесины объемом 46 кубометров и стоимостью 189 тысяч рублей - у водителя отсутствовали необходимые документы. На транспорт и древесину был наложен арест, отметили в пресс-службе МВД Карелии.