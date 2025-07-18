В Карелии при аварии пострадал человек

Автомобиль занесло в кювет.

Вчера, 18 июля, в Кондопожском районе на федеральной дороге P-21 в результате ДТП пострадал водитель. По данным МЧС, в 07:52 утра поступило сообщение об аварии. На месте проводились работы по осмотру места ДТП.

Напомним, что ранее в Карелии «Буханка» улетела в кювет на трассе в Лоухском районе — 3 человека получили травмы