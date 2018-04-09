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Новости. Происшествия
13:06, 09 Апреля 2018

В Карелии при ремонте школы деньги выплатили за фиктивные работы

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Контрольно-счетная палата Карелии добилась возбуждения уголовного дела, связанного с ремонтом спортшколы в поселке Волома.

По версии следствия, деньги были выплачены за фиктивные работы, об этом сообщил председатель КСП Алексей Дорохов, выступая в парламенте с отчетом о деятельности палаты за 2017 год.

Аудиторы проверяли использование бюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Карелии Муезерскому району. Были выявлены признаки уголовного преступления, совершенного при расходовании средств, перечисленных на ремонт спортзала Воломской средней школы.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Joker
2018-04-09 15:45:20
Никогда такого не было, и вот опять... ( В.Черномырдин)
zanoza
2018-04-09 15:18:28
Много шума из-за ничего! Вагонами воруют и что многих посадили??? А тут менее 300 тыс.руб. Нарыли,так нарыли!!!
Мизантроп
2018-04-09 14:16:29
Обычное дело при капитализме. В "Экономикс" таких схем описано много.
однозначно
2018-04-09 13:50:34
Паша Сандберг прочитал и улыбнулся. Анка Амнистия тоже не смогла сдержать улыбку.
кир
2018-04-09 13:49:43
Экая невидаль? Всегда так делали.
Гость
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