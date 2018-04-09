В Карелии при ремонте школы деньги выплатили за фиктивные работы

Контрольно-счетная палата Карелии добилась возбуждения уголовного дела, связанного с ремонтом спортшколы в поселке Волома.

По версии следствия, деньги были выплачены за фиктивные работы, об этом сообщил председатель КСП Алексей Дорохов, выступая в парламенте с отчетом о деятельности палаты за 2017 год.

Аудиторы проверяли использование бюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Карелии Муезерскому району. Были выявлены признаки уголовного преступления, совершенного при расходовании средств, перечисленных на ремонт спортзала Воломской средней школы.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".