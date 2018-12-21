В Карелии при столкновении автомобиля и поезда водитель отделался испугом

Новости по теме
Загрузка...
В Лоухском районе поезд снес автомобиль, выехавший на переезд под запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня в Лоухском районе на железнодорожном переезде Лоухи - Суоперя 48-летний водитель автомобиля Ford Ranger выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Его ждет штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
С начала года в Карелии за данное нарушение привлечены к административной ответственности почти 800 водителей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
14.12.2018, 14:37
19.12.2018, 12:48
16.12.2018, 11:37
15.12.2018, 10:46
Аналитика
Сегодня 14:09
Обществоведение
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
20.12.2018 12:45
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
Чтиво
Сегодня 13:01
Без политики
В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки "Древлянка-3" кипит работа.
20.12.2018 12:58
20.12.2018 11:32
14.12.2018 12:32
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии