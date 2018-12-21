В Карелии при столкновении автомобиля и поезда водитель отделался испугом

В Лоухском районе поезд снес автомобиль, выехавший на переезд под запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в Лоухском районе на железнодорожном переезде Лоухи - Суоперя 48-летний водитель автомобиля Ford Ranger выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Его ждет штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

С начала года в Карелии за данное нарушение привлечены к административной ответственности почти 800 водителей.