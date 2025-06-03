В Карелии при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака

В Карелии искали рыбаков, попавших в беду на озере

Сегодня, 13 июня, утром в Лоухском районе двое рыбаков сообщили в службу спасения, что застряли на острове озера Исо-Ийярви — их надувная лодка получила повреждения, и они не могли уплыть. Подробности рассказали в Госкомитет по безопасности.

Спасатели из Сортавальского отряда сразу выехали на помощь. Но когда они добрались до указанного острова к 15:25, рыбаков там уже не было. Поисковая группа вернулась на базу, но продолжает мониторить ситуацию.

Что случилось с рыбаками — пока неизвестно. Возможно, они смогли самостоятельно покинуть остров или их подобрали другие люди.

Напомним, ранее Житель Карелии пропал во время рыбалки в Белом море.