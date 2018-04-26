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Новости. Общество
11:40, 26 Апреля 2018

В Карелии приграничный поселок Вяртсиля хотят сделать особой экономической зоной

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Власти Карелии направят в Министерство экономического развития России заявку на создание особой экономической зоны в приграничном поселке Вяртсиля.

"В марте текущего года премьер-министром правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым было одобрено ходатайство Республики Карелия о создании на границе с Финляндией в поселке городского типа Вяртсиля особой экономической зоны. Сегодня правительством Карелии ведется активная работа по подготовке указанной заявки, в агусте эта заявка поступит в министерство экономического развития России", - сказал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов на региональной инвестициионной энергетической конференции в Петрозаводске.

"Особая экономическая зона известна не только своим льготным налоговым режимом, но и в первую очередь льготным таможенным режимом, и мы очень надеемся, что благодаря созданию ОЭЗ нам удастся привлечь в экономику республики и иностранных инвесторов", - сказал он.

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