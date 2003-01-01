В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

Из-за новых правил торговли спиртным в Карелии могут закрыться более сотни торговых точек.

Законодательное собрание Карелии 18 сентября приняло закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. С 1 марта 2026 года продавать алкоголь в многоквартирных домах и рядом с ними можно будет только в магазинах площадью не менее 70 квадратных метров.

Будет запрещена торговля алкоголем в подвалах, подземных и цокольных этажах жилых домов. Также под ограничения попадут магазины в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, если у них нет отдельного входа для погрузки товаров.

В Заксобрании отметили, что в будущем могут появиться специальные помещения для продажи алкоголя в магазинах. По оценкам властей, новые правила затронут 114 торговых точек по всей Карелии, из которых 43 находятся в Петрозаводске.

Напомним, в июле 2024 года карельские депутаты приняли закон о так называемых наливайках, они запретили продажу алкоголя в многоквартирных домах с 22:00 до 10:00. Сейчас очередь дошла до магазинов, торгующих алкоголем, расположенных в жилых кварталах республики.