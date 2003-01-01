В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

Программа «гаражной амнистии» в Карелии помогла узаконить 1600 гаражей.

В Карелии продолжает действовать упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки. По данным Министерства имущественных и земельных отношений республики, в рамках программы принято уже более 3300 положительных решений.

С начала текущего года предварительно согласовано свыше 1700 земельных участков и оформлено право собственности на 1600 гаражей. Программа будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Для участия в программе необходимо соответствие трем основным требованиям: капитальность постройки, строительство до 29 декабря 2004 года и отсутствие статуса самовольной постройки. Оформить документы можно даже при отсутствии некоторых документов или прекращении деятельности гаражного кооператива.

С 1 января 2026 года подавать документы можно будет в местных администрациях по месту нахождения объектов недвижимости. Это связано с проводимой реформой в сфере земельных отношений.

Для оформления прав потребуется подготовить схему расположения участка с привлечением кадастрового инженера и подать документы через МФЦ или портал Госуслуг. Программа помогает упростить легализацию гаражей и земельных участков для граждан.

