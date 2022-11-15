В Карелии присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве девушки

Подозреваемый доказал присяжным свою непричастность к смерти девушки, зарезанной в ванной, сообщили в Кемском горсуде.

В феврале 2021 года девушка погибла в ванной от нескольких ударов кухонным ножом в затылок и шею. Коллегия присяжных оправдала мужчину, обвиненного в жестоком убийстве. Она единогласно решила, что доказательств, подтверждающих вину подозреваемого, нет. После объявления оправдательного приговора, подсудимого немедленно освободили в зале суда.

На изучение доказательств потребовалось 13 судебных заседаний, на вынесение вердикта — один день. Это первое в Кемском городском суде дело, где подсудимый просил о разбирательстве с участием коллегии присяжных заседателей.

Прокуратура будет обжаловать приговор. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.