В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

В Кондопоге приставы-исполнители оперативно взыскали 200 000 рублей с предприятия по переработке рыбы в пользу пострадавшего работника в счёт компенсации вреда здоровью и морального вреда.

Как сообщили в Управлении ФССП по РК, молодой сотрудник получил травмы на производстве по переработке рыбы и моральные страдания из-за нарушения требований охраны труда, сообщает УФССП России по Республике Карелия. По решению суда, работодатель был признан виновным в недостаточной организации безопасных условий труда.

Решение суда поступило на принудительное исполнение в районное отделение судебных приставов в Кондопоге.

Судебный пристав арестовал счета должника и затем провёл разъяснительную беседу с представителем предприятия, в ходе которой чётко обозначил негативные последствия бездействия, в том числе взыскание исполнительского сбора и обращение взыскания на имущество.

Уже через три дня предприятие полностью рассчиталось по обязательствам — 200 000 рублей были перечислены пострадавшему. Бюджет организации сохранил дополнительные средства, а работник получил компенсацию без длительных проволочек.

