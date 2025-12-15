РЕКЛАМА
«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55 Статьи
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30 Статьи
На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10

На трассе в Карелии столкнулись два грузовика, есть пострадавший

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Стратегию цифровизации судостроительной отрасли страны обсудили на совещании в Карелии

21:46

Компания с китайским названием предлагает инвестировать деньги в создание нового маркетплейса

21:32

Два жителя Кондопоги погибли в ходе СВО

21:15

В Петербурге река покрылась «ледяным салом»

21:00

Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет выиграла международную киберспортивную премию

20:32

Карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников

20:01

Патрушев, Руденя и Парфенчиков дали старт строительству первых судов на новой цифровой верфи

19:31

Петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

19:00

Житель Петрозаводска Александр Паремский погиб на СВО

18:32

Родители школьников из Мегреги просят вернуть детям возможность заниматься физкультурой

18:10

В Карелии начался суд над водителем, из-за которого в ДТП погиб человек

17:42

«Победа» запускает услугу перевозки питомца на соседнем кресле

17:22

Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»

17:10

Потепление до +5°С и дожди обещают в Карелии 16 декабря

17:02

«Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке

16:49

Петрозаводчанин взял в кредит почти миллион и перевел мошенникам в «Центробанк»

16:32

Сегежанин ножом зарезал собутыльника в пылу ссоры

16:19

Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона продолжить бесплатную комплексную диагностику мужчин в Карелии

16:14

Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

16:04

Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году

15:47

Автоледи на иномарке сбила мужчину на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

15:32

Две школы закрыли на карантин в Карелии

15:31

На вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

15:18

В Петербурге школьник ударил ножом учительницу из-за плохой оценки и пытался покончить с собой

15:12

Легендарная певица Линда впервые выступит в Карелии

15:01

В Беломорске мужчина едва не задушил жену во время ссоры

14:49

Трудовая инспекция выясняет причины смерти механика «Беломорканала»

14:36

Новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске

14:20

В Петрозаводске девушка-подросток отдала мошенникам более 2 млн рублей из-за анонимного букета

14:01

«Говорить об единых подходах сложно»: глава Карелии прокомментировал историю с обманутыми дольщиками

13:48

Водитель скрылся после ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

13:29

Иномарка сбила 70-летнюю женщину на перекрёстке в Петрозаводске

13:10

Посол Азербайджана в России посетил с рабочим визитом Карелию

12:52

2000-я пара молодоженов в 2025 году зарегистрирована в Петрозаводске

12:48

Несколько мостов отремонтируют в Карелии за счет регионального Дорожного фонда в 2026 году

12:43

В Беломорске неизвестные повредили новый маяк, выбросив его часть в реку

12:32

69-летняя пенсионерка пострадала при падении в автобусе

12:12

Электромонтер в Петрозаводске получил сильные ожоги

11:59

43-летнему мужчине потребовалась медпомощь после ДТП на Древлянке

11:48

Два автомобиля столкнулись на верхнем Чапаевском кольце в Петрозаводске

11:32

Житель Карелии стал жертвой преступления на Ладожском вокзале в Петербурге

11:18

Стали известные новые подробности смерти 45-летнего петрозаводчанина

11:09

Ещё один аварийный дом снесли в Петрозаводске

10:59

Карелию назвали лучшим местом для тихого Нового года в России

10:45

Человек пострадал при пожаре в дачном кооперативе в Прионежском районе

10:29

Стали известны подробности ДТП с тремя детьми в Заонежье

10:08

У петрозаводчанки списали за поездку вместо 55 рублей 57 тысяч

09:47

Алкоголь в России с нового года подорожает на 10–17%

09:25

Госавтоинспекция Карелии проведет масштабный новогодний рейд

08:59

В карельской деревне Коткозеро открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Стали известны подробности, как петрозаводчанина зажало двумя автобусами

08:22

«Прионежская сетевая компания» предупредила о плановых отключениях электричества на неделе

08:00

Ни один из закрывающихся в марте в Карелии алкомаркетов не обратился за поддержкой в правительство

07:41

Более 170 финских автомашин приняли участие за открытие границы с Россией

07:18

45-летний петрозаводчанин, которого искали с 6 декабря, найден мертвым

06:56

Новый онкодиспансер в Петрозаводске ждет перепроектирование и перенос сроков строительства

06:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Левон Оганезов

06:18

Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» на новогодних каникулах

00:10
В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей
Сегодня 18:02 Общество
В Кондопоге приставы-исполнители оперативно взыскали 200 000 рублей с предприятия по переработке рыбы в пользу пострадавшего работника в счёт компенсации вреда здоровью и морального вреда.

фото: © УФССП по Карелии

Как сообщили в Управлении ФССП по РК, молодой сотрудник получил травмы на производстве по переработке рыбы и моральные страдания из-за нарушения требований охраны труда, сообщает УФССП России по Республике Карелия. По решению суда, работодатель был признан виновным в недостаточной организации безопасных условий труда.

Решение суда поступило на принудительное исполнение в районное отделение судебных приставов в Кондопоге.

Судебный пристав арестовал счета должника и затем провёл разъяснительную беседу с представителем предприятия, в ходе которой чётко обозначил негативные последствия бездействия, в том числе взыскание исполнительского сбора и обращение взыскания на имущество.

Уже через три дня предприятие полностью рассчиталось по обязательствам — 200 000 рублей были перечислены пострадавшему. Бюджет организации сохранил дополнительные средства, а работник получил компенсацию без длительных проволочек.

Ранее мы сообщали, что в Карелии приставы забрали гостевой дом из-за долга по кредиту.

 

