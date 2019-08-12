В Карелии приставы конфискуют сети у браконьеров-рыболовов

Росрыболовство объявило о начале кампании против браконьеров, предупредили в управлении службы судебных приставов Карелии.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон "О любительском рыболовстве" № 475-ФЗ.

С начала года в производстве судебных приставов Карелии на принудительном исполнении находилось 153 исполнительных документа о конфискации незаконных орудий лова рыбы. Чаще всего предметами конфискации становятся сети, приманки, спиннинги, лодочные моторы, а также сами лодки браконьеров, которые действуют под видом любителей рыбалки. Все конфискованное имущество подлежит уничтожению. Кроме того, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до 5 тысяч рублей.

Росрыболовство объявило о начале кампании против браконьеров. Будут подготовлены специальные правила для любителей лова рыбы с указанием допустимых норм по улову и запретам на использование определенных снастей. Эти введения не должны затронуть интересы простых поклонников рыбалки.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия напоминает, что во избежание конфискации имущества и привлечения к административной ответственности, необходимо соблюдать специальные правила по любительскому рыболовству.