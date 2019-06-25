В Карелии приставы нашли алиментщика по объявлению

Новости по теме
Загрузка...
Должника нашли после того, как он разместил в Интернете объявление о продаже дома, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Прионежского района не платил алименты двум детям.
Официально он нигде не работал. По сведениям знакомых вся его деятельность была сосредоточена на разовых "акциях" – "купи-продай".
В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должник продавал незавершенный строительством дом-коттедж в районе села Заозерье. Объявление о продаже объекта было выставлено на сайте объявлений. Разыскники под предлогом осмотра и возможной покупки дома прибыли на место и застали должника врасплох.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
18.06.2019, 12:46
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
19.06.2019, 15:15
20.06.2019, 16:22
Аналитика
24.06.2019 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии