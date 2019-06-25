В Карелии приставы нашли алиментщика по объявлению

Должника нашли после того, как он разместил в Интернете объявление о продаже дома, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Прионежского района не платил алименты двум детям.

Официально он нигде не работал. По сведениям знакомых вся его деятельность была сосредоточена на разовых "акциях" – "купи-продай".

В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должник продавал незавершенный строительством дом-коттедж в районе села Заозерье. Объявление о продаже объекта было выставлено на сайте объявлений. Разыскники под предлогом осмотра и возможной покупки дома прибыли на место и застали должника врасплох.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.