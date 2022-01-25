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В Карелии приставы ограничили прием граждан из-за распространения коронавируса

Новости. Общество
10:15, 26 Января 2022
фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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Карельское управление службы судебных приставов временно ограничило прием граждан из-за распространения коронавируса.

УФССП России по Республике Карелия ограничивает прием граждан и представителей организаций с 27 января. Об этом информирует пресс-служба приставов. Причиной названы ограничения из-за распространения ковида.

Сообщается, что прием будет осуществляться при условии записи через на сайте приставов.

Также заявлено, что письменная корреспонденция, адресованная судебным приставам, принимается через почтовые ящики, расположенные на фасаде здания.

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Комментарии

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Мотя
2022-01-26 10:31:55
Лишь бы повод , чинуши отдыхают и пофиг всё .
Гость
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