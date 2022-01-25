В Карелии приставы ограничили прием граждан из-за распространения коронавируса

Карельское управление службы судебных приставов временно ограничило прием граждан из-за распространения коронавируса.
УФССП России по Республике Карелия ограничивает прием граждан и представителей организаций с 27 января. Об этом информирует пресс-служба приставов. Причиной названы ограничения из-за распространения ковида.
Сообщается, что прием будет осуществляться при условии записи через на сайте приставов.
Также заявлено, что письменная корреспонденция, адресованная судебным приставам, принимается через почтовые ящики, расположенные на фасаде здания.
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