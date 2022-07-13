В Карелии приставы продают арестованную недвижимость и автомобиль

Список выставленного на продажу имущества опубликован на сайте УФССП Карелии.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия опубликовало список имущества, арестованного за долги и выставленного на продажу.

Среди лотов — два объекта недвижимости. Жилое помещение в Беломорске продается чуть менее чем за 700 тысяч рублей, а нежилое в Костомукше — за более чем 800 тысяч рублей.

Кроме того, на продажу выставлен автомобиль марки KIA, 2019 года выпуска. Начальная цена за него не превышает миллиона рублей.

По вопросам приобретения имущества, в том числе для получения дополнительных сведений, надо зайти на интернет-сайт МТУ Росимущества.