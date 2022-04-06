В Карелии приставы списали деньги со счета компании-должника и раздали ее работникам зарплату

Благодаря судебным приставам 12 сотрудников общества с ограниченной ответственностью получили заработную плату.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находилось 12 исполнительных производств в отношении компании, задерживающей жалованье своим работникам. Долг организации перед сотрудниками составил 234 000 рублей. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Приставы установили расчетный счет юридического лица в банке, с которого потом по постановлению и списали деньги.

Так, 234 000 поступили на счет отделения и были распределены работникам, судившимся с работодателем. Все 12 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, констатировали в Управлении.

Ранее сообщалось, приставы Карелии не будут преследовать должников, участвующих в спецоперации на Украине.